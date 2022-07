Powerlifting, World Games 2022: Diego Milani lontano dal podio nei pesi medi, vince il norvegese Bakkelund (Di sabato 9 luglio 2022) La seconda giornata di gara del Powerlifting ai World Games 2022 di Birmingham (Alabama, USA) si è aperta con lo svolgimento della competizione dei pesi mesi maschili, in cui era impegnato un atleta italiano. Purtroppo Diego Milani non è riuscito a salire sul podio, chiudendo al 12° posto con 255 kg nello squat, 182.5 nella distensione su panca piana e 290 nello stacco da terra (727,5 kg totali) per un punteggio finale di 90.60. La Norvegia si è aggiudicata la medaglia d’oro grazie a Kjell Egil Bakkelund con uno score di 107.33, frutto di una misura complessiva di 860 kg (sommando i tre singoli esercizi) ottenuta con un peso corporeo di 73,2 kg. Completano il podio l’ucraino Mykola Barannik in seconda posizione con ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) La seconda giornata di gara delaidi Birmingham (Alabama, USA) si è aperta con lo svolgimento della competizione deimesi maschili, in cui era impegnato un atleta italiano. Purtropponon è riuscito a salire sul, chiudendo al 12° posto con 255 kg nello squat, 182.5 nella distensione su panca piana e 290 nello stacco da terra (727,5 kg totali) per un punteggio finale di 90.60. La Norvegia si è aggiudicata la medaglia d’oro grazie a Kjell Egilcon uno score di 107.33, frutto di una misura complessiva di 860 kg (sommando i tre singoli esercizi) ottenuta con un peso corporeo di 73,2 kg. Completano ill’ucraino Mykola Barannik in seconda posizione con ...

