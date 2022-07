Pagelle F1 sprint race GP Austria Spielberg 2022 |  Verstappen impeccabile | ma la Ferrari può sorridere

(Di sabato 9 luglio 2022) Ledelladi F1 del GP d’sul circuito di. La vittoria e gli 8 punti vanno al poleman Max Verstappen, che parte bene e tiene a debita distanza i rivali. Laperò non è distante, tanto che il gap tra l’olandese e Charles Leclerc dopo 23 giri è di 1.6 secondi. Più staccato Carlos Sainz, terzo davanti a George Russell e Sergio Perez. Da segnalare il ritiro di Fernando Alonso, che non è neppure partito a causa di un problema alla sua Alpine. Di seguito ecco allora i voti ai protagonisti. MAX VERSTAPPEN, voto 9: solidada parte del campione mondiale in carica, che non concede nulla e conquista meritatamente la vittoria. L’olandese difende la sua prima posizione senza grosse ...

SportRepubblica : Leclerc feroce, Verstappen perfetto. Le pagelle della Sprint race del Gp Austria [aggiornamento delle 17:35] -

Ledelle qualifiche del Gran Premio d'Austria 2022 di F1 : ecco i voti ai protagonisti della ... che scatterà dalla decima casella nellaRace. Di seguito i voti ai piloti. LA GRIGLIA DI ...