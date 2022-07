Milano riconosce (di nuovo) i figli delle coppie omosessuali (Di sabato 9 luglio 2022) Il 2 luglio la città Milano è apparsa all’Italia e al mondo intero più colorata che mai. A caratterizzarla, in maniera univoca e speciale, erano le nuance dell’arcobaleno, quelle che negli ultimi anni hanno assunto una valenza che va oltre i canoni estetici e che rappresenta, in tutto e per tutto, l’amore universale. Quello che non conosce sesso ed etnie, quello che non conosce discriminazioni. Lo stesso amore che assume delle forme che troppo spesso non sono comprese dagli altri e quindi giudicate, rifiutate e persino ostacolate. Ma nel capoluogo lombardo, quel 2 luglio, tutto è apparso diverso. Perché durante la giornata di manifestazione Milano Pride 2022, quelle oltre 300mila persone che si sono riunite e incontrate tra la stazione centrale e l’Arco della Pace per rivendicare i diritti LGBTQIA+ non erano sole. Insieme a loro c’era ... Leggi su dilei (Di sabato 9 luglio 2022) Il 2 luglio la cittàè apparsa all’Italia e al mondo intero più colorata che mai. A caratterizzarla, in maniera univoca e speciale, erano le nuance dell’arcobaleno, quelle che negli ultimi anni hanno assunto una valenza che va oltre i canoni estetici e che rappresenta, in tutto e per tutto, l’amore universale. Quello che non conosce sesso ed etnie, quello che non conosce discriminazioni. Lo stesso amore che assumeforme che troppo spesso non sono comprese dagli altri e quindi giudicate, rifiutate e persino ostacolate. Ma nel capoluogo lombardo, quel 2 luglio, tutto è apparso diverso. Perché durante la giornata di manifestazionePride 2022, quelle oltre 300mila persone che si sono riunite e incontrate tra la stazione centrale e l’Arco della Pace per rivendicare i diritti LGBTQIA+ non erano sole. Insieme a loro c’era ...

