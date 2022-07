LIVE Tour de France 2022, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso e sconfinamento in Svizzera a Losanna (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava tappa del Tour de France 2022, la Dole-Losanna di 186,3 chilometri. La Grande Boucle sconfinerà in Svizzera, precisamente nel Canton Vaud, per una frazione abbastanza movimentata ma che non dovrebbe cambiare troppo la fisionomia della classifica generale dopo le fatiche di ieri sulla Super Planche des Belles Filles. L’inizio è abbastanza tranquillo, con una trentina di chilometri pianeggianti prima di iniziare leggermente a salire. Dopo il traguardo volante di Montrod, si affronta un tratto tranquillo prima del primo GPM di giornata, la Cote du Marechet (2 km al 5,7%), seguito poi da una salita non registrata, il Col ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladell’ottavadelde, la Dole-di 186,3 chilometri. La Grande Boucle sconfinerà in, precisamente nel Canton Vaud, per una frazione abbastanza movimentata ma che non dovrebbe cambiare troppo la fisionomia della classifica generale dopo le fatiche di ieri sulla Super Planche des Belles Filles. L’inizio è abbastanza tranquillo, con una trentina di chilometri pianeggianti prima di iniziare leggermente a salire. Dopo il traguardo volante di Montrod, si affronta un tratto tranquillo prima del primo GPM di giornata, la Cote du Marechet (2 km al 5,7%), seguito poi da una salita non registrata, il Col ...

