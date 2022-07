LIVE Nuoto, Europei juniores 2022 in DIRETTA: si comincia con la finale femminile dei 200 farfalla (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.04 Pudar vola verso l’oro. 16.04 Ai 150 Porcari è in lotta per la seconda posizione. 16.03 Dopo 100 metri Pudar, Yalcin e Avetand. 16.00 Come detto prima, si comincia con la finale femminile dei 200 farfalla. Scenderà in acqua per l’Italia Anna Porcari. Oltre a lei ci saranno Mehlika Kuzeh Yalcin (TUR), Andra Denisa Gorecki (ROU), Ashleigh Baillie (GBR), Lana Pudar (BIH), Tabatha Avetand (FRA), Lucy Fox (GBR) e Natalia Piekarska (POL). 15.57 Per quanto le semifinali di oggi, occhi puntati su Davide Passafaro nei 100 sl, Sara Curtis nei 100 dorso femminili, Alex Sabattani nei 100 rana maschili, Irene Mati e Chiara della Corte nei 100 rana femminili, Nicolò Accadia e Francesco Lazzari nei 100 dorso maschili, Paola Borrelli e Alice Beltrame nei ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.04 Pudar vola verso l’oro. 16.04 Ai 150 Porcari è in lotta per la seconda posizione. 16.03 Dopo 100 metri Pudar, Yalcin e Avetand. 16.00 Come detto prima, sicon ladei 200. Scenderà in acqua per l’Italia Anna Porcari. Oltre a lei ci saranno Mehlika Kuzeh Yalcin (TUR), Andra Denisa Gorecki (ROU), Ashleigh Baillie (GBR), Lana Pudar (BIH), Tabatha Avetand (FRA), Lucy Fox (GBR) e Natalia Piekarska (POL). 15.57 Per quanto le semifinali di oggi, occhi puntati su Davide Passafaro nei 100 sl, Sara Curtis nei 100 dorso femminili, Alex Sabattani nei 100 rana maschili, Irene Mati e Chiara della Corte nei 100 rana femminili, Nicolò Accadia e Francesco Lazzari nei 100 dorso maschili, Paola Borrelli e Alice Beltrame nei ...

