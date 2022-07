Kiss all’Arena di Verona | concerto a rischio | “Preservare le pietre”

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 luglio 2022) Ididovrebbero esibirsi lunedì 11 luglio. Il condizionale adesso diventa d’obbligo. Il, infatti, annunciato negli scorsi mesi e sold out in prevendita, potrebbe saltare. Aivengono vietati i fuochi d’artificio nella location storica veronese e la band minaccia di non salire sul palco. Se non potrà svolgersi undegno del nome del gruppo, in linea con gli show internazionali, la band e il management sono pronti a far saltare tutto. “Questo è il momento più paradossale di tutta l’estate“, commenta da Live Nation Roberto De Luca che sottolinea e ricorda le volte in cui lo spettacolo deiha già occupato le mura storiche dell’anfiteatro scaligero. Sia nel 2008 che nel 2015, infatti, i...