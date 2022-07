Il portale che consiglia viaggi felici e sicuri per la comunità Lgbtqia+

Leggi su agi

(Di sabato 9 luglio 2022) AGI - Propone una guida ai migliori 'Pride' organizzati in Italia e nel mondo quest'estate, accanto a una serie di destinazioni 'gay friendly'te da chi le ha già visitate. Si chiama 'Babaiola' ('coccinella' in sardo) la startup fondata in Sardegna nel 2016 con l'idea iniziale di un motore di ricerca sulle mete dio sicure e accoglienti per le persone, ma anche per turisti 'etero'. Oggi ilconta circa 350 mila visite al mese da tutto il mondo (da Italia, Germania, Regno Unito e Sudamerica) e si è arricchito di nuovi contenuti e funzionalità. In cima alle preferenze delle destinazioni estive più ricercate sul sito, in Italia ci sono Gallipoli, in provincia di Lecce, e Torre del Lago, frazione di Viareggio, in provincia di Lucca. All'estero, invece, spiccano Mykonos, in Grecia, e poi Las ...