Il match di boxe più pazzo del mondo: la sfida tra i due pugili italiani quasi sempre sconfitti come evento clou di una riunione romana (Di sabato 9 luglio 2022) La sfida tra i pugili più perdenti d’Italia come evento principale di una riunione romana. È l’idea che è venuta al vulcanico Davide Buccioni, manager tra gli altri degli ultimi due italiani a diventare campioni del mondo. Nella boxe esistono da sempre i cosiddetti collaudatori, cioè dei mestieranti che salgono sul ring per far crescere i giovani sia come esperienza che nel record personale. A loro è richiesto di incassare i colpi e rimanere in piedi il più possibile. Non certamente di vincere. Ce ne sono in tutto il mondo e al pugilato sono sempre serviti. In Italia tra tutti se ne elevano due. Luigi Mantegna ha 45 anni e 100 incontri da professionista: 96 sconfitte, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Latra ipiù perdenti d’Italiaprincipale di una. È l’idea che è venuta al vulcanico Davide Buccioni, manager tra gli altri degli ultimi duea diventare campioni del. Nellaesistono dai cosiddetti collaudatori, cioè dei mestieranti che salgono sul ring per far crescere i giovani siaesperienza che nel record personale. A loro è richiesto di incassare i colpi e rimanere in piedi il più possibile. Non certamente di vincere. Ce ne sono in tutto ile al pugilato sonoserviti. In Italia tra tutti se ne elevano due. Luigi Mantegna ha 45 anni e 100 incontri da professionista: 96 sconfitte, ...

