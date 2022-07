(Di sabato 9 luglio 2022) 500diper chi, con parole o atti, sui social o nella realtà,l’verso la comunità Lgbt, per motivi razziali o di orientamento sessuale. Lo ha deciso una delibera deldi Madonna del Sasso, che si trova nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola in Piemonte. Praticamente un anticipo del Ddl Zan, che non è (ancora) legge. E con un motivo: qualche giorno fa sui muri del paese e sulle bacheche sono comparse scritte omofobe. «Fr… e pervertiti a morte, sindaco vergognati», «Madonnadi pervertiti», si legge. Il primo cittadino Ezio Barbetta ha sporto denuncia ai carabinieri. E oggi all’edizione torinese di Repubblica si dice amareggiato perché le scritte hanno danneggiato una cappella privata e un edificio che ospita la lapide intitolata a un partigiano. ...

COMUNECERVIA : ?? In Viale Roma a #Cervia il comune di Coniolo , Monferrato ?? ha allestito un'area verde con le tipicità della citt… - 98cplarsCipri15 : Isola d'Asti - Wikipediahttps://it.wikipedia.org › wiki › Isola_d'Asti Isola d'Asti (Ìsola d'Ast in piemontese) è u… -

Open

...5.198.686 euro (dati Agenzia dogane e monopoli) e in quelle Vlt 10.289.955 euro e neldi ... L'azzardo nella regione Piemonte '' ha stimato che la quasi totalità della popolazione...Continua la partita sui presunti tagli al personale della sanitàtra Daniele Valle , ... ad esempio presso ildi Torino. Inoltre, le ASL avevano diverse graduatorie aperte a cui ... Il comune piemontese che “anticipa” il Ddl Zan: «500 euro di multa a chi fomenta odio e omofobia» Imprese resistono a guerra e rincari, tiene l’occupazione. E’ l’indicazione, almeno in apparenza sorprendente, che arriva dall’indagine congiunturale realizzata a giugno da Unione Industriali Torino e ...RADIOGOLD - Nel 2016 ha ricevuto il premio come uno dei borghi antichi più belli d'Italia: stiamo parlando di Garessio, un comune situato in provincia di ...