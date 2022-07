GdS – Bernardeschi si avvicina a Toronto | si può chiudere in settimana | Primapagina

(Di sabato 9 luglio 2022) 2022-07-09 18:36:31 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della rosea: Italian. Sì, perché nella prossima stagione nello spogliatoio del club di MLS si parlerà anche la nostra lingua. Insigne e Criscito sono già ufficiali, persi sta lavorando con ottimismo. La trattativa avanza con fiducia, il giocatore gradisce la destinazione e non c’è nessun ostacolo che blocca l’affare. Anzi, la cessione di Pozuelo all’Inter Miami ha aperto le porte all’arrivo dell’ex Juve, svincolato dopo la fine del contratto. IL REGOLAMENTO – In MLS ogni società può avere un massimo di tre giocatori che sforano il tetto ingaggi, quei Designated Player (DP) considerati sulla carta le stelle della squadra. Ilaveva già l’ex Fiorentina Carlos Salcedo, al quale nelle ultime settimane si è ...

Pubblicità

IamNaples.it

La Juventus continua a essere la protagonista del mercato, divisa tra varie trattative, fra cui quella con la Roma per Zaniolo e quella con il Napoli per ...Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Federico Bernardeschi sarebbe sempre più lontano dal Napoli: "La Juve ha deciso di non rinnovargli il ...