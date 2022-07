F3: Gp Austria, Crawford vince la gara sprint (Di sabato 9 luglio 2022) Spielberg, 9 lug. - (Adnkronos) - Vittoria per lo statunitense Jak Crawford nella sprint Race della Formula 3 in Austria. Il pilota del tram Prema ha preceduto al traguardo il brasiliano Caio Collet (MP Motorsport) e l'argentino Franco Colapinto (Van Amersfoort Racing) Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Spielberg, 9 lug. - (Adnkronos) - Vittoria per lo statunitense JaknellaRace della Formula 3 in. Il pilota del tram Prema ha preceduto al traguardo il brasiliano Caio Collet (MP Motorsport) e l'argentino Franco Colapinto (Van Amersfoort Racing)

