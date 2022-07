Covid - 19, un 'virus' che miete vittime tra i rifugiati: il nazionalismo vaccinale (Di sabato 9 luglio 2022) Una malattia che produce morti a migliaia. E' il nazionalismo vaccinale. E colpisce soprattutto i rifugiati. Una denuncia documentata Secondo un dettagliato rapporto internazionale pubblicato nei ... Leggi su globalist (Di sabato 9 luglio 2022) Una malattia che produce morti a migliaia. E' il. E colpisce soprattutto i. Una denuncia documentata Secondo un dettagliato rapporto internazionale pubblicato nei ...

Pubblicità

GiovanniToti : Nei nostri ospedali, il 70% dei pazienti #Covid19 in realtà è ricoverato per altre patologie e poi scopre di essere… - Corriere : I contagi aumentano, ma nessuno fa nulla: l’ipocrisia (pericolosa) di far finta che il virus sia scomparso - GiovaQuez : Non è che 'dovete' farla. Non c'è obbligo. La quarta dose è raccomandata perché più circola il virus più possibilit… - CaleEuropaEdic : L'#UE sta mobilitando tutte le risorse a disposizione per aiutare gli #Stati membri a coordinare le loro risposte n… - tds1985 : @Stefano_d51 @SicilianoSum @ilario82 @nytimes Tra un virus che non muta e uno che muta c'è una bella differenza...… -