Comune di Napoli: conferenza dei Capigruppo incontra lavoratori di Terme di Agnano (Di sabato 9 luglio 2022) Comune di Napoli: la conferenza dei Capigruppo (presieduta da Vincenza Amato) ha incontrato una rappresentanza dei 19 lavoratori di Terme di Agnano (da tempo in una situazione di precariato). La conferenza dei Capigruppo, presieduta da Vincenza Amato, si è riunita con la partecipazione dell’assessora alle Attività Produttive Teresa Armato e dell’assessora al Lavoro Chiara Marciani Leggi su 2anews (Di sabato 9 luglio 2022)di: ladei(presieduta da Vincenza Amato) hato una rappresentanza dei 19didi(da tempo in una situazione di precariato). Ladei, presieduta da Vincenza Amato, si è riunita con la partecipazione dell’assessora alle Attività Produttive Teresa Armato e dell’assessora al Lavoro Chiara Marciani

