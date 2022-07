“Colpa di quella frase” Accoltellata dal fidanzato mentre guarda la tv | si scopre il motivo choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 luglio 2022) Il suo corpo senza vita è stato scoperto dagli agenti di polizia del Northamptonshire. Sono intervenuti dopo la chiamata della famiglia della ballerina 22enne – Maddie Durdant-Hollamby – preoccupati dal fatto che potesse esserle accaduto qualcosa. Accanto al corpo della ragazza anche quello di un uomo: l’episodio si è verificato un anno fa e adesso le indagini sulla morte della ballerina sono giunte a conclusione. Per la polizia si è sin da subito trattato di omicidio. Gli inquirenti non hanno avito dubbi: “Maddie Durdant-Hollamby è stata uccisa”. “Prima di tutto, porgo le mie condoglianze alla famiglia in lutto, agli amici e ai colleghi di Maddie – ha spiegato in una conferenza stampa l’ispettore Nicole Main – si tratta di un caso particolarmente difficile ma la nostra squadra sta lavorando ininterrottamente per ricostruire cosa sia accaduto”. Un anno fa gli agenti non hanno ...