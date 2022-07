Chiara Ferragni Instagram, disavventura in barca per l’influencer: fan preoccupati (Di sabato 9 luglio 2022) Chiara Ferragni è una nota imprenditrice digitale e influencer italiana. È conosciuta anche per essere la moglie del rapper Fedez, nome d’arte di Federico Lucia, dal quale ha avuto due figli: Leone e Vittoria. La bella influencer in questi giorni ha deciso di trascorrere alcuni giorni di vacanza insieme ai suoi amici in Grecia, ma la sua avventura è iniziata nel peggiore dei modo da come si può ben capire dalle numerose storie Instagram di Chiara Ferragni. Il gruppo vacanze ha avuto una disavventura in barca: vediamo nel dettaglio cos’è successo.



