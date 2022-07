Calcio: Mls, esordio rimandato per Chiellini ma i 'suoi' Los Angeles Fc vincono il derby (Di sabato 9 luglio 2022) Los Angeles, 9 lug. -(Adnkronos) - esordio rimandato in Mls per Giorgio Chiellini con il Los Angeles Fc, ma nel frattempo l'ex difensore della Juventus si gode la vittoria nel derby. Al Banc of California Stadium la sua squadra batte per 3-2 i Los Angeles Galaxy grazie alla doppietta di Cifuentes e al gol di Arango. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Los, 9 lug. -(Adnkronos) -in Mls per Giorgiocon il LosFc, ma nel frattempo l'ex difensore della Juventus si gode la vittoria nel. Al Banc of California Stadium la sua squadra batte per 3-2 i LosGalaxy grazie alla doppietta di Cifuentes e al gol di Arango.

