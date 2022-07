Bologna | Hickey ceduto a titolo definitivo al Brentford

(Di sabato 9 luglio 2022) Ilcede Aaronal. Lo rende noto la stessa società rossoblù in un comunicato ufficiale, in cui annuncia di “averalil diritto alle prestazioni sportive del difensore Aaron, a“. SportFace.

Pubblicità

DiMarzio : #SerieA, @BfcOfficialPage | Ufficiale la cessione di Aaron #Hickey al @BrentfordFC - sportface2016 : #Calciomercato, il #Bologna ha ceduto Aaron #Hickey al #Brentford a titolo definitivo - ProfidiAndrea : ?? UFFICIALE - #Hickey saluta il #Bologna: annunciata la sua cessione al #BrentfordFC Tutto confermato, operazione… - hbk_89 : RT @cmdotcom: UFFICIALE: #Hickey va al #Brentford, affare da 22 milioni per il #Bologna - CalcioPillole : #Hickey al #Brentford, è ufficiale: il terzino scozzese lascia il #Bologna. -

TUTTO mercato WEB

Ilcomunica con una nota ufficiale la cessione del classe 2002 Aaronal Brentford Ilcomunica con una nota ufficiale la cessione del classe 2002 Aaronal Brentford. La nota degli emiliani: "IlFc 1909 comunica di avere ceduto al Brentford ...Commenta per primo Ora è ufficiale, Aaronè un nuovo giocatore del Brentford : il club inglese ha annunciato di aver ingaggiato dalil terzino scozzese, che firma un contratto di quattro anni. We're delighted to confirm the ... Bologna, Hickey va al Brentford: l'annuncio dovrebbe arrivare entro 24 ore Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...