Ascolti TV | Venerdì 8 luglio 2022. Top Dieci in replica (18.3%) stacca New Amsterdam (10.8%) (Di sabato 9 luglio 2022) Carlo Conti Nella serata di ieri, Venerdì 8 luglio 2022, su Rai1 la replica di Top Dieci ha conquistato 2.387.000 spettatori pari al 18.3% di share. Su Canale 5 New Amsterdam 4 ha raccolto davanti al video 1.371.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Rai2 Kalipè ha interessato 570.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Hunter's Prayer – In Fuga ha catturato l'attenzione di 892.000 spettatori (6%). Su Rai3 Dog Days ha raccolto davanti al video 730.000 spettatori pari ad uno share del 5%. Su Rete4 Quarto Grado: Le Storie – Estate totalizza un a.m. di 1.235.000 spettatori con il 10.2% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 451.000 spettatori con uno share del 3.7%. Su TV8 il Gran Premio d'Austria ha segnato il 3.2% con 46.000 spettatori mentre sul Nove ...

