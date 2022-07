Alice Campello e Alvaro Morata | arriva il gender reveal sui social | “Ti aspettiamo”

(Di sabato 9 luglio 2022) Effetto Ferragnez a catena. Dopo la coppia Chiara Ferragni e Fedez molte altre celebrities hanno iniziato a mettere in mostra suiogni aspetto della propria vita privata e intima, trovando nella gravidanza e nella maternità degli ottimi spunti per i propri canali. Ora tocca all’influencer, insieme al marito, noto calciatore. La coppia già due settimane fa aveva annunciato la gravidanza, mentre nell’ultimo post di Instagram ha svelato il sesso del quarto bebè in arrivo. Con unmozzafiato in mezzo alla natura, con tanto di fumo rosa corredato dalla tenera frase: “Principessa ti stiamo aspettando“.su InstagramLa vita in diretta delle influencer con il pancione In una ...

