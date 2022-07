Vito Coppola lascia già Ballando con le stelle: perdita clamorosa per Milly Carlucci (Di venerdì 8 luglio 2022) Possiamo dire, senza paura di poter essere smentiti, che Vito Coppola è stata la vera rivelazione dell’ultima edizione di Ballando con le stelle e da anni, non si vedeva in pista un maestro così giovane e pieno di idee. Non a caso, alla sua prima edizione nel programma di Rai 1, Vito Coppola ha trionfato al fianco di Arisa, diventando poi protagonista del gossip ma anche di tanti altri programmi ( da Oggi è un altro giorno a Domenica IN). La nascita di una stella insomma. Un talento così evidente quello del maestro siciliano, che anche all’estero se ne sono accorti, riuscendo a strappare a Milly Carlucci, la stella nascente del programma di Rai 1. Purtroppo per noi, Vito Coppola non sarà tra protagonisti di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 8 luglio 2022) Possiamo dire, senza paura di poter essere smentiti, cheè stata la vera rivelazione dell’ultima edizione dicon lee da anni, non si vedeva in pista un maestro così giovane e pieno di idee. Non a caso, alla sua prima edizione nel programma di Rai 1,ha trionfato al fianco di Arisa, diventando poi protagonista del gossip ma anche di tanti altri programmi ( da Oggi è un altro giorno a Domenica IN). La nascita di una stella insomma. Un talento così evidente quello del maestro siciliano, che anche all’estero se ne sono accorti, riuscendo a strappare a, la stella nascente del programma di Rai 1. Purtroppo per noi,non sarà tra protagonisti di ...

