Usa, anche in Louisiana torna il divieto d’aborto: la decisione dei giudici (Di venerdì 8 luglio 2022) Da oggi l’aborto è vietato anche in Louisiana. Un giudice dello Stato ha revocato un’ordinanza che bloccava temporaneamente i divieti d’aborto a seguito della sentenza della Corte Suprema che ha sancito il passo indietro dopo il passo indietro sulla “Roe v Wade”. Il giudice della Louisiana ha stabilito che la causa intentata dal Center for reproductive rights contro la legge antiabortista dovrà essere discussa da un altro tribunale. Le leggi che tornano in vigore rendono illegali quasi tutte le interruzioni di gravidanza, a meno che la persona incinta non sia a rischio di morte o lesioni permanenti. Una cosa simile è successa già in Texas, dove la Corte Suprema dello Stato ha concesso l’entrata in vigore di una legge del 1925 che vieta l’aborto e punisce chi lo pratica anche con la ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Da oggi l’aborto è vietatoin. Un giudice dello Stato ha revocato un’ordinanza che bloccava temporaneamente i divietia seguito della sentenza della Corte Suprema che ha sancito il passo indietro dopo il passo indietro sulla “Roe v Wade”. Il giudice dellaha stabilito che la causa intentata dal Center for reproductive rights contro la legge antiabortista dovrà essere discussa da un altro tribunale. Le leggi cheno in vigore rendono illegali quasi tutte le interruzioni di gravidanza, a meno che la persona incinta non sia a rischio di morte o lesioni permanenti. Una cosa simile è successa già in Texas, dove la Corte Suprema dello Stato ha concesso l’entrata in vigore di una legge del 1925 che vieta l’aborto e punisce chi lo praticacon la ...

