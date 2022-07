"Una ridicola follia". Clamoroso Matteo Bassetti: perché i Maneskin sono "immuni" al Covid (Di venerdì 8 luglio 2022) «Siamo alla follia. Qui ormai ognuno si sente autorizzato a chiedere di chiudere qualcosa. Oggi tocca al concerto dei Maneskin a Roma, domani a cosa? Ci sarà chi si alza in piedi e dice "blocchiamo i confini oppure entra il virus"? Dài, siamo seri. È ridicolo». Matteo Bassetti, il direttore del Centro di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, è uno che non le manda a dire. E questo lo sappiamo. Però ieri, a Bassetti, proprio non è andato giù quel coro di virologi e camici bianchi che se la son presa pure con le strimpellate rock al Circo Massimo. «Ma che senso ha?» si chiede. «A parte che il compito dei medici sarebbe quello di curare la gente e non di prendere decisioni di ordine pubblico, questa è una polemica sterile che non ha né un capo né una coda. Vuole sapere perchè?». ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) «Siamo alla. Qui ormai ognuno si sente autorizzato a chiedere di chiudere qualcosa. Oggi tocca al concerto deia Roma, domani a cosa? Ci sarà chi si alza in piedi e dice "blocchiamo i confini oppure entra il virus"? Dài, siamo seri. È ridicolo»., il direttore del Centro di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, è uno che non le manda a dire. E questo lo sappiamo. Però ieri, a, proprio non è andato giù quel coro di virologi e camici bianchi che se la son presa pure con le strimpellate rock al Circo Massimo. «Ma che senso ha?» si chiede. «A parte che il compito dei medici sarebbe quello di curare la gente e non di prendere decisioni di ordine pubblico, questa è una polemica sterile che non ha né un capo né una coda. Vuole sapere perchè?». ...

Pubblicità

vogue_italia : A 25 anni, @Zendaya è il ritratto di una generazione. In questa intervista parla di sé e del suo lavoro. Che «a vol… - adapallai : RT @DaniaFalzolgher: @ritarapis @adapallai @radiopopo @albertiradiopop Non ci credo! Neanche un adolescente darebbe una motivazione così as… - MaryWinner6 : @DanieleMeloni80 Questa è veramente una roba ridicola, si pentiranno amaramente di averlo mandato via. - 13mari81 : @Misurelli77 Ormai è solo una ridicola macchietta, in ogni sua esternazione. Niente di nuovo, insomma. - plantplantino : @a_libutti @duncanmcdonnell Ma cosa dici? Una costituzione ridicola che non serve a nulla e i risultati si vedono. -