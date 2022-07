UFFICIALE: dopo oltre 30 anni l'ex Milan Sebastiano Rossi torna al Cesena (Di venerdì 8 luglio 2022) dopo oltre trent’anni si riannoda il filo tra il Cesena e Sebastiano Rossi. L’estremo difensore, arrivato a laurearsi campione d’Italia,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 8 luglio 2022)trent’si riannoda il filo tra il. L’estremo difensore, arrivato a laurearsi campione d’Italia,...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #deligt: il #Bayern può presentare offerta ufficiale dopo l’irruzione davvero a sorpresa raccontata una settimana f… - CGrigiorosso : Doppia operazione a titolo definitivo dal #Sassuolo per la #Cremonese, che dopo #Sernicola ufficializza anche… - GoalItalia : Il ritorno in viola dopo dieci anni: Gollini ritrova la Fiorentina e la Serie A ?? - sportli26181512 : Spal, UFFICIALE: ecco l'area tecnica: Con l'avvio della nuova stagione calcistica 2022-2023, la Spal ha ufficializz… - Theitalianape_1 : @GennyDelVe Frate non puoi scrivere certe senza aspettarti critiche. Hai dato per fatto il rinnovo di Koulibaly, d… -