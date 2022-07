Silvio Berlusconi, il Cavaliere vittima di una fake news: cos’è successo (Di venerdì 8 luglio 2022) Silvio Berlusconi, classe 1936, è un politico e imprenditore italiano, quattro volte Presidente del Consiglio dei ministri. È conosciuto anche come il Cavaliere avendo ricevuto l’ordine al merito del lavoro. Nell’ottobre 1993 è entrato in politica e nel gennaio 1994 ha creato Forza Italia, partito politico di centro-destra. Secondo la rivista americana Forbes, con un patrimonio personale stimato a 7,3 miliardi di dollari USA, Berlusconi è, nel 2021, il sesto uomo più ricco d’Italia e il 318º più ricco del mondo. In questi giorni, come capita spesso alle persone di spicco, Silvio Berlusconi è stato vittima di una fake news: vediamo nel dettaglio cos’è successo.



L’ex presidente del Consiglio ... Leggi su tvzap (Di venerdì 8 luglio 2022), classe 1936, è un politico e imprenditore italiano, quattro volte Presidente del Consiglio dei ministri. È conosciuto anche come ilavendo ricevuto l’ordine al merito del lavoro. Nell’ottobre 1993 è entrato in politica e nel gennaio 1994 ha creato Forza Italia, partito politico di centro-destra. Secondo la rivista americana Forbes, con un patrimonio personale stimato a 7,3 miliardi di dollari USA,è, nel 2021, il sesto uomo più ricco d’Italia e il 318º più ricco del mondo. In questi giorni, come capita spesso alle persone di spicco,è statodi una: vediamo nel dettaglioL’ex presidente del Consiglio ...

Pubblicità

carmelitadurso : (ANSA) - MILANO, 30 GIU - 'La signora d'Urso è stata assolutamente rinnovata per le prossime stagioni': parola di P… - fattoquotidiano : Le ragazze che passavano la notte a palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi erano “foraggiatissime”. Lo diceva lo st… - trash_italiano : Pier Silvio Berlusconi ha spiegato che Temptation Island non è stato realizzato perché “vogliamo sperimentare altro… - rada_maja : RT @forza_italia: 'Il centro è Forza Italia, che in Italia è un partito indispensabile perché costituisce la testimonianza e la continuazio… - Soliloquia18 : RT @saveriolakadima: I tre Sopranos della destra italiana: Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini votano contro in Europa per l… -