Shinzo Abe | l' ex premier del Giappone ferito da colpi di arma da fuoco durante un comizio «Nessun segno di vita» Arrestato ex militare

Agenzia_Ansa : GIAPPONE - Ex premier Shinzo Abe ferito da colpi da arma da fuoco, media - Corriere : Giappone: media, l’ex premier Abe ferito da colpi arma fuoco - repubblica : Giappone, ex premier Shinzo Abe ferito da colpi arma fuoco durante un comizio: 'Nessun segno di vita'. Arrestato un… - ascochita : RT @giuliapompili: Shinzo Abe è una figura gigantesca della politica giapponese. È un nazionalista conservatore, ha governato più a lungo d… - Linkiesta : RT @christianrocca: Shinzo Abe è stato ferito gravemente a colpi d’arma da fuoco -

Un ex marinaio di 41 anni, Tetsuya Yamagami, è stato arrestato a Nara con l'accusa di aver sparato all'ex primo ministro, che è in ospedale ed è in stato 'arresto cardiopolmonare'. Lo ha riferito il portavoce del governo di Tokyo Hirokazu Matsuno. Yamagami, a quanto ha spiegato Matsuno, è un ex membro delle ...Un ex marinaio di 41 anni, Tetsuya Yamagami, è stato arrestato a Nara con l'accusa di aver sparato all'ex primo ministro, che è in ospedale ed è in stato 'arresto cardiopolmonare'. Lo ha riferito il portavoce del governo di Tokyo Hirokazu Matsuno. Yamagami, a quanto ha spiegato Matsuno, è un ex membro delle ...L'ex primo ministro nipponico è in ospedale ed è in arresto cardiopolmonare. L'attacco è avvenuto durante un comizio che il politico stava tenendo ...Ancora poco chiare le motivazioni del gesto ma prevale l'ipotesi del fanatismo religioso. Il killer si è costruito l'arma da solo ...