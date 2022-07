Shinzo Abe, il mondo unito nei messaggi di cordoglio. Gli Usa: 'Se ne va un leader globale' (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo mesi di divisione profonde, dovute alla crisi internazionale per la guerra in Ucraina, il mondo si è unito nell'esprimere messaggi di cordoglio per la morte di Shinzo Abe. Shinzo Abe è stato 'un ... Leggi su globalist (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo mesi di divisione profonde, dovute alla crisi internazionale per la guerra in Ucraina, ilsi ènell'esprimerediper la morte diAbe.Abe è stato 'un ...

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell'attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l'attentato a Shinzo Abe. L'Italia è vicin… - berlusconi : Sono sconvolto per l'attentato contro Shinzo Abe, che ha guidato con sicurezza e visione il Giappone in un momento…