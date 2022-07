Rinnovo Bennacer, nuovi contatti col Milan: fumata bianca vicina (Di venerdì 8 luglio 2022) Non solo acquisti e cessioni ma anche rinnovi di contratto per il Milan. Tra questi quello di Bennacer, ecco le ultime Non solo acquisti e cessioni ma anche rinnovi di contratto per il Milan. Tra questi quello di Bennacer. Come riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbero andati avanti i contatti e i dialoghi tra il Milan e l’entourage dell’algerino e la quadra per l’accordo non sarebbe lontana. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Non solo acquisti e cessioni ma anche rinnovi di contratto per il. Tra questi quello di, ecco le ultime Non solo acquisti e cessioni ma anche rinnovi di contratto per il. Tra questi quello di. Come riportato da La Gazzetta dello Sport sarebbero andati avanti ie i dialoghi tra ile l’entourage dell’algerino e la quadra per l’accordo non sarebbe lontana. L'articolo proviene da Calcio News 24.

