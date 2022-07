Renato Sanches, trattativa complicata per il Milan (Di venerdì 8 luglio 2022) Renato Sanches torna ad essere la telenovela dell’estate rossonera. Il portoghese continua a piacere al PSG, con il Milan che cerca un accordo Continua ad essere una trattativa difficile quella che potrebbe portare l’ex Swansea e Bayern Monaco a Milanello. Il portoghese del Lille continua ad essere titubante, con il Paris Saint Germain che sembra L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 8 luglio 2022)torna ad essere la telenovela dell’estate rossonera. Il portoghese continua a piacere al PSG, con ilche cerca un accordo Continua ad essere unadifficile quella che potrebbe portare l’ex Swansea e Bayern Monaco aello. Il portoghese del Lille continua ad essere titubante, con il Paris Saint Germain che sembra L'articolo

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - AntoVitiello : #Milan ancora in corsa per Renato #Sanches. Le condizioni del giocatore e dell'agente sono un po' cambiate nelle ul… - Glongari : ?? Il presidente del #Lille Olivier #Letang conferma anche a @tvdellosport: “Non abbiamo mai ricevuto offerte dal #Psg per Renato Sanches”. - sportli26181512 : Marani: 'Renato Sanches è un giocatore di livello europeo e di grande struttura': Matteo Marani, giornalista, nel c… - MilanNewsit : Marani: 'Renato Sanches è un giocatore di livello europeo e di grande struttura' -