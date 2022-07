(Di venerdì 8 luglio 2022) Castiglion Fiorentino (Arezzo), 7 lug. - (Adnkronos) - "è stato l'diglied è bello ricordarlo in questo anno in cui si festeggia il 40esimo anniversario della Nazionale Italiana Campione del Mondo di Spagna 1982.da allora è un simbolo del calcio italiano nel mondo e io sono orgoglioso di ricevere un premio nel suo nome". Lo ha detto l'ex calciatore Fabrizioricevendo il Premio Internazionale Fair Play Menarini per la categoria 'Modello per i giovani' Premio Speciale. Durante la cerimonia finale a Castiglion Fiorentino (Arezzo) della XXVI edizione, il premio è stato consegnato dalla moglie di 'Pablito', Federica Cappelletti. "Sono veramente contenta ...

Pubblicità

telodogratis : Ravanelli: ‘Paolo Rossi l’amico di tutti gli italiani’ - LocalPage3 : Ravanelli: 'Paolo Rossi l'amico di tutti gli italiani' - fisco24_info : Ravanelli: 'Paolo Rossi l'amico di tutti gli italiani': (Adnkronos) - 'Paolo Rossi è stato l'amico di tutti gli ita… - italiaserait : Ravanelli: ‘Paolo Rossi l’amico di tutti gli italiani’ - PremioFairPlay : #FairPlayMenarini2022 - Un premio nel ricordo del grande Paolo #Rossi. La categoria 'Modello per i giovani' a Fabri… -

Adnkronos

... Categoria "Personaggio mito" " Sustenium Energia e Cuore Federica Pellegrini; Categoria "Modello per i giovani" Premio SpecialeRossi Fabrizio; Categoria "I valori sociali dello ......'Personaggio mito' IAN THORPE - Categoria 'Personaggio mito' - SUSTENIUM Energia e Cuore FEDERICA PELLEGRINI - Categoria 'Modello per i giovani' Premio SpecialeRossi FABRIZIO- ... Ravanelli: 'Paolo Rossi l'amico di tutti gli italiani' e all'ex calciatore Fabrizio Ravanelli, vincitore del Premio Speciale Paolo Rossi nella categoria "Modello per i giovani", consegnato dalla moglie di 'Pablito', Federica Cappelletti. E ancora, la ...Castiglion Fiorentino (Arezzo), 7 lug. - (Adnkronos) - 'Paolo Rossi è stato l'amico di tutti gli italiani ed è bello ricordarlo in questo anno in ...