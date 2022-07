Monica Bertini | stacco di coscia pazzesco e corpo mozzafiato | l’estate si fa bollente

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 8 luglio 2022)è una giornalista sportiva che, nel corso della sua carriera, ha avuto diverse esperienze professionali. Il discorso lavorativo con una serie di esperienze decisamente importanti ma anche il lato sentimentale dove, sembra, sia impegnata in una nuova relazione. Ecco, giornalista molto famosa e donna tra le più belle e affascinanti che ci siano. InstagramDal punto di vista lavorativo dobbiamo, come prima cosa, sottolineare comeabbia sempre avuto le idee chiare su quale strade intraprendere. Il primo punto di svolta è stato quando la giornalista si è trasferita a Milano per iscriversi all’università (facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo). Bisogna citare, come esperienza, quella a E’ Tv e Radio e Tv Parma dal momento che ...