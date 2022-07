Milan | c'è una base d'intesa con De Ketelaere | rossoneri convinti | colpo prioritario Le ultime

Pubblicità

AntoVitiello : Cifre della cessione di Leo #Duarte al #Basaksehir: 2 milioni più il 40% per una futura rivendita #Milan - cmdotcom : #Milan, c'è una base d'intesa con #DeKetelaere: rossoneri convinti, è lui la priorità. I dettagli - AntoVitiello : ??? C'è l'accordo! #Maldini ancora nella sede del #Milan (ore 21.30) dopo una lunga giornata insieme agli avvocati:… - Rata30S : RT @Maldi___: GDM: 'Milan che avrebbe fatto una proposta da..' Bonan: 'Fayna cerca il video di quei trichechi che si riproducono infilando… - maldiniforever3 : RT @cmdotcom: #Milan, c'è una base d'intesa con #DeKetelaere: rossoneri convinti, è lui la priorità. I dettagli -

De Ketelaere chiede garanzie, il Leeds verso la resa leggi anche Le amichevoli estive delle squadre di Serie A Ilintanto prosegue il pressing su De Ketelaere e dopoprima offerta da 20 ...... sono passati nella sede dell' Inter per discutere con i nerazzurri dipossibile trattativa; l'obiettivo primario, però, resta Bremer del Torino. Bakayoko potrebbe lasciare in anticipo il, ...CALCIOMERCATO - L'attaccante lascerà il Chelsea ed ha scelto di fare di testa propria: una decisione forte, ma non è il primo caso.