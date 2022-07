(Di venerdì 8 luglio 2022) Giancarlo, ex calciatore di Bologna e Juventus, ha espresso la propria opinione sull'imminente rinnovo dicon il Milan

Telecronaca di Andrea Marinozzi, commento di Giancarlo. A bordocampo Peppe Di Stefano e ... Zlatanconvive con i continui acciacchi, ma è a disposizione '. Il rush finale arriva ...... diretta su NOW e Sky Go Telecronaca: Andrea Marinozzi - Commento: GiancarloBordocampo ed ... Zlatanha partecipato attivamente a 10 gol (sette reti e tre assist) in 10 gare di ... Marocchi: “Ibrahimovic sa che può giocare poco ma essere determinante” Marocchi: «Giusto rinnovare Ibrahimovic perché può avere un ruolo determinante nella squadra». Ecco le sue parole Gianluca Marocchi ha parlato di Ibrahimovic ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue par ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gianluca Marocchi ha parlato di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Ha senso rinnovare il contratto perchè è un Ibrahimovic diverso ...