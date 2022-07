Mara Venier al Palazzo Reale SummerFest | “Ho detto no a Giorgio Strehler e sì a Mario Merola”

(Di venerdì 8 luglio 2022)consegna ail premio di “Regina della televisione”: al termine dell’intervista con Pino Strabioli, arrivo sul palco a sorpresa di Franco Ricciardi e Andrea Sannino che cantano per lei. Grande successo per la serata di mercoledì 6 luglio, organizzata nell’ambito di, che ha visto protagonista

Pubblicità

BonsXtheFuture : RT @MarioManca: Geppi sotto la pioggia ed è subito Mara Venier e Katia Ricciarelli al Premio Barocco. #PremioStrega2022 - mathildbauchard : RT @MarioManca: Geppi sotto la pioggia ed è subito Mara Venier e Katia Ricciarelli al Premio Barocco. #PremioStrega2022 - alidinuvole : RT @MarioManca: Geppi sotto la pioggia ed è subito Mara Venier e Katia Ricciarelli al Premio Barocco. #PremioStrega2022 - dadida_1 : RT @MarioManca: Geppi sotto la pioggia ed è subito Mara Venier e Katia Ricciarelli al Premio Barocco. #PremioStrega2022 - Wallee___ : RT @MarioManca: Geppi sotto la pioggia ed è subito Mara Venier e Katia Ricciarelli al Premio Barocco. #PremioStrega2022 -

Tantissimi i volti noti che hanno lasciato parole d'affetto per il conduttore: daa Giorgio Panariello, da Jovanotti ad Antonella Clerici, da Orietta Berti a Giovanni Ciacci. E non ...Per fortuna la televisione ha il pubblico che decide e quindi abbiamo, Barbara D'Urso. Questo ovviamente non vale per gli uomini'. Clizia Incorvaia "Eleonora Giorgi Suocera iconica"/ Lei ...Manca sempre meno al concerto Tutto accade a San Siro di Alessandra Amoroso. La cantante è la seconda italiana al mondo ad avere accesso al prestigioso palco dello Stadio G. Meazza di Milano. Il conce ...Il pubblico abbandona causa maltempo e la conduttrice resta sola, sul palco, sotto l’ombrello a ripararsi dalla pioggia. Sembra il remake di Mara e Katia verso Oriente, “iconico” show del 2000, è inve ...