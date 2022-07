Le ragazze non si prostituivano: assolti due gestori di un Night Club in valle Caudina (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte d’Appello di Napoli, IV Sezione Penale, accogliendo l’appello dall’Avv. Vittorio Fucci, ha assolto Giuseppe Iodice, di Bucciano, di 65 anni, e Antonietta Villano, di Melito, ma all’epoca dei fatti residente in Bucciano, dai reati di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, in particolare di giovani ragazze straniere, utilizzando il Night Club Nefertari, nonché dai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato Italiano di cittadine extracomunitarie prive di permesso di soggiorno, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro costrizione alla prostituzione. In primo grado Iodice e Villano erano stati condannati rispettivamente a 3 e 4 anni di reclusione, con sentenza del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Corte d’Appello di Napoli, IV Sezione Penale, accogliendo l’appello dall’Avv. Vittorio Fucci, ha assolto Giuseppe Iodice, di Bucciano, di 65 anni, e Antonietta Villano, di Melito, ma all’epoca dei fatti residente in Bucciano, dai reati di associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, in particolare di giovanistraniere, utilizzando ilNefertari, nonché dai reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato Italiano di cittadine extracomunitarie prive di permesso di soggiorno, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro costrizione alla prostituzione. In primo grado Iodice e Villano erano stati condannati rispettivamente a 3 e 4 anni di reclusione, con sentenza del ...

Pubblicità

BentivogliMarco : Un paese che non punta più sui giovani, terrorizzato dall’idea di riconoscere ciò che è dovuto: la cittadinanza d… - pfmajorino : Salvini dice che se si va avanti con #iusscholae lui fa saltare tutto, cioè il governo. Io credo che ai suoi ricatt… - Eurosport_IT : L'ITALIA NON SI FERMAAAAA! ?????? Le azzurre iniziano la Week 3 della Nations League battendo la Polonia in rimonta:… - OmbraDuca : Ragazzi e ragazze che affrontare gli esami di maturità...non prendere esempio da questo personaggio meschino tradit… - maxper63 : Quindi ragazze mi raccomando solo jeans firmati altrimenti se sono di #shein non è mai #stupro anche se dite un sem… -