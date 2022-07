La vagina non avrà più segreti con la nuova scuola sulla salute sessuale (Di venerdì 8 luglio 2022) La vagina, questa sconosciuta! Ma da oggi non sarà più così perché nasce online una nuova scuola che parlerà di salute sessuale, e che risponderà alle numerose domande di ragazze e giovani donne. Avete qualche dubbio o qualche domanda scomoda da fare? Allora correte ad iscrivervi… dicono che non ve ne pentirete! Per molte è stata una piacevole scoperta, un luogo dove poter fare domande sapendo che le risposte sono veritiere, proprio perché date da esperti nel settore. Una scuola destinata al successo. La nuova scuola dove si parla di vagina – (kuulpeeps) – curiosauro.itLa scuola che parla di vagina Succede su Instagram, dove i problemi intimi e sessuali sono argomenti molto ricercati soprattutto dalle ... Leggi su curiosauro (Di venerdì 8 luglio 2022) La, questa sconosciuta! Ma da oggi non sarà più così perché nasce online unache parlerà di, e che risponderà alle numerose domande di ragazze e giovani donne. Avete qualche dubbio o qualche domanda scomoda da fare? Allora correte ad iscrivervi… dicono che non ve ne pentirete! Per molte è stata una piacevole scoperta, un luogo dove poter fare domande sapendo che le risposte sono veritiere, proprio perché date da esperti nel settore. Unadestinata al successo. Ladove si parla di– (kuulpeeps) – curiosauro.itLache parla diSuccede su Instagram, dove i problemi intimi e sessuali sono argomenti molto ricercati soprattutto dalle ...

SerafinoCelano : RT @GenCar5: 'un prezzo accettabile'? #Rampini aderisce al principio 'liberal-democratico' del 'nostro figlio di puttana', che giustifica l… - fracco_ : RT @ADecorti: La vagina non è un sì, ma per sicurezza, se proprio devi uscire di casa, delle belle mutande in ghisa e una dentiera affilata… - ADecorti : La vagina non è un sì, ma per sicurezza, se proprio devi uscire di casa, delle belle mutande in ghisa e una dentier… - OLandsknecht : @SteMariotto @ilPellicano_ si non facciamo vagina shaming siamo maschi dobbiamo comportarci bene - emigrante81 : RT @GenCar5: 'un prezzo accettabile'? #Rampini aderisce al principio 'liberal-democratico' del 'nostro figlio di puttana', che giustifica l… -