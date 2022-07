La torta cheesecake: l’unica ad avere una doppia consistenza! (Di venerdì 8 luglio 2022) Una torta leggera e morbida da realizzare facilmente nella cucina di casa nostra è la torta cheesecake al limone. Dal profumo inebriante e dal gusto fresco e irresistibile questo dessert è facilissimo da preparare anche per chi non è un esperto di cucina. Oltre a questo è possibile conservare il dolce in un luogo fresco fino ad un paio di giorni. Sarà ottima da gustare durante qualunque momento della giornata. La torta cheesecake: ingredienti per la base. Gli ingredienti per realizzare la base sono: 2 uova + 1 tuorlo 100 gr di latte 1 buccia grattugiata di limone 170 gr di farina 00 85 gr di olio di semi mezza bustina di lievito per dolci Sale un pizzichino 100 gr di zucchero Realizzazione della base. In una ciotola capiente versiamo il lievito e la farina. Continuiamo aggiungendo lo zucchero, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 8 luglio 2022) Unaleggera e morbida da realizzare facilmente nella cucina di casa nostra è laal limone. Dal profumo inebriante e dal gusto fresco e irresistibile questo dessert è facilissimo da preparare anche per chi non è un esperto di cucina. Oltre a questo è possibile conservare il dolce in un luogo fresco fino ad un paio di giorni. Sarà ottima da gustare durante qualunque momento della giornata. La: ingredienti per la base. Gli ingredienti per realizzare la base sono: 2 uova + 1 tuorlo 100 gr di latte 1 buccia grattugiata di limone 170 gr di farina 00 85 gr di olio di semi mezza bustina di lievito per dolci Sale un pizzichino 100 gr di zucchero Realizzazione della base. In una ciotola capiente versiamo il lievito e la farina. Continuiamo aggiungendo lo zucchero, ...

