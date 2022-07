La FIGC chiede il riconoscimento del Calcio a 5 come disciplina olimpica (Di venerdì 8 luglio 2022) Nel corso del Consiglio federale odierno, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha informato il Consiglio di aver richiesto formalmente al Coni di avviare presso il Cio il processo per arrivare al riconoscimento del Calcio a 5 (futsal) quale disciplina olimpica. Un tema su cui il presidente della Divisione Calcio a 5 Luca Bergamini ha puntato Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 luglio 2022) Nel corso del Consiglio federale odierno, il presidente dellaGabriele Gravina ha informato il Consiglio di aver richiesto formalmente al Coni di avviare presso il Cio il processo per arrivare aldela 5 (futsal) quale. Un tema su cui il presidente della Divisionea 5 Luca Bergamini ha puntatoe Finanza.

