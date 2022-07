Koulibaly | il Chelsea è la destinazione favorita dal calciatore

(Di venerdì 8 luglio 2022)ha scelto ilper il suo futuro. Ora tocca ai Blues fare la loro mossa per portarsi a casa il difensore del Napoli Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Kalidouha scelto ilper il suo futuro. Il Napoli adesso aspetta la mossa dei blues, sperando di non doverlo perdere a zero la prossima stagione. Nel frattempo gli azzurri sono sulle tracce del suo successore. Il principale candidato sembra essere Milenkovic, su cui c’è anche l’interesse di Inter e Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24.

