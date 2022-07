Isola 16 | Nicolas Vaporidis confessa | “Riservato ai limiti dell’ossessione | ci sto lavorando” Poi rivela chi era il naufrago più scorretto e non è Lory Del Santo

Leggi su isaechia

(Di venerdì 8 luglio 2022) Fresco vincitore dell’ultima edizione de L’dei Famosi,si è raccontato ai microfoni di Fanpage.it. L’attore romano, che ha raggiunto il successo in giovanissima età con il film di Fausto Bizzi Notte prima degli esami, ha raccontato della sua avventura nel reality show, un’esperienza per lui inedita, data anche la sua riservatezza: Me l’aspettavo più facile. Credevo fosse alla portata di tutti e invece non lo è. È una sopravvivenza fisica, sei sottoposto a privazioni fondamentali. Non mangi, ma non del tipo che qualcuno lontano dalle telecamere ti dà qualcosa. Sono 50 grammi di riso al giorno e quello è, come i cani. E poi diventa mentale, perché le carenze di zuccheri incidono tantissimo sulla tua lucidità. Prima pensavo ‘Dai, che vuoi che sia?’ No…(ride, ndr). È stato un incontro con qualcosa di totalmente ...