IPO Porsche | sarà a settembre 2022? Novità su valutazione e quotazione

(Di venerdì 8 luglio 2022) Quando cil’IPO di? Il progetto diin borsa della celebre casa automobilistica risale alla fine dello scorso anno. Fu allora che di parlò per la prima volta dellain borsa diattraverso un’offerta IPO. L’interesse degli investitori per l’ipotesi schizzò subito alle stelle anche perchè, già allora, si parlò espressamente delcome timelines dell’Offerta Pubblica. Il nuovo anno però è stato fin qui pessimo per le borse con molti indici che hanno perso fino al 20%. Insomma non ci sono le condizioni di mercato per pensare ad una qualsiasi IPO e infatti tutto è rimasto fermo tanto che, quelle che dovevano essere le migliori IPOdi Wall Street, sono rimaste solo sulla carta. Che fine ha quindi fatto l’IPO ...

Milano Finanza

Prosegue il lavoro preparatorio di Volkswagen per la quotazione in Borsa di. L'del marchio di Zuffenhausen dovrebbe concretizzarsi nel quarto trimestre, in un periodo compreso tra settembre e ottobre. A gettare ancora alcune ombre sull'operazione è la situazione ...... così come l'intero Gruppo Volkswagen, è impegnata in prima linea nella transizione elettrica che travolgerà quanto meno il mercato europeo a partire dal 2035: un'eventualedipotrebbe ... Ipo, Unicredit al lavoro sulla quotazione di Porsche Volkswagen prosegue il lavoro preparatorio allo spin-off del marchio di Zuffenhausen, l'operazione dovrebbe concludersi entro ottobre ...La banca italiana è nel consorzio incaricato da Volkswagen di collocare in borsa il produttore di supercar. Gli altri istituti coinvolti sono BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley e Crédit Agrico ...