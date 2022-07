Il messaggio Guarda cosa ho trovato su Facebook è rischioso con virus annesso (Di venerdì 8 luglio 2022) Sta circolando e non poco un nuovo messaggio Guarda cosa ho trovato su Facebook. Direttamente su Messenger e dunque tra le comunicazioni private, diversi iscritti al social stanno visualizzando una nota di questo tipo già diffusa in passato ma comunque pericolosa. Si tratta di una minaccia che nasconde di certo un virus in cui molti potrebbero incappare. La tipologia di minaccia Il messaggio Guarda cosa ho trovato giunge tra i messaggi privati del proprio profilo Facebook proprio nella forma evidenziata nell’immagine di apertura articolo. Al testo brevissimo fanno seguito un paio di emoji divertite che potrebbero lasciare intendere che quanto proposto sia esilarante, magari anche imbarazzante per ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Sta circolando e non poco un nuovohosu. Direttamente su Messenger e dunque tra le comunicazioni private, diversi iscritti al social stanno visualizzando una nota di questo tipo già diffusa in passato ma comunque pericolosa. Si tratta di una minaccia che nasconde di certo unin cui molti potrebbero incappare. La tipologia di minaccia Ilhogiunge tra i messaggi privati del proprio profiloproprio nella forma evidenziata nell’immagine di apertura articolo. Al testo brevissimo fanno seguito un paio di emoji divertite che potrebbero lasciare intendere che quanto proposto sia esilarante, magari anche imbarazzante per ...

Pubblicità

Mad_Jhon3 : @annacum90 Guarda se ti piace cosa ti ho mandato in messaggio... solo per te - wordweb81 : Il messaggio Guarda cosa ho trovato su Facebook è rischioso con virus annesso - Pasky973 : Un messaggio al pilota del jet #VJT968... smettila di guardare in quanti ti stiamo tracciando e pensa a portare… - gabrillasarti2 : Guarda 'Messaggio urgente per tutti gli investitori' su YouTube - Mabu662 : @Picindolor1 La cosa più agghiacciante è che gente come lei ci ha bombardato del solito messaggio per mesi su tutti… -

A Pordenonelegge la guerra in Ucraina: incontri dedicati alla geopolitica ... simbolo di speranza, per la nuova edizione di Pordenonelegge , la Festa del Libro, che guarda all'... con incontri dedicati alla geopolitica, immaginando un messaggio di speranza attraverso il simbolo ... Bambino Gesù, oasi di accoglienza e cura ... pensiamo ad esempio a Bangui, all'Africa, come guarda a questa guerra in Ucraina, conoscendo anche ... ho mandato un piccolo messaggio a Francesco dicendogli che c'erano i bambini ucraini e se voleva ... Corriere dello Sport ... simbolo di speranza, per la nuova edizione di Pordenonelegge , la Festa del Libro, cheall'... con incontri dedicati alla geopolitica, immaginando undi speranza attraverso il simbolo ...... pensiamo ad esempio a Bangui, all'Africa, comea questa guerra in Ucraina, conoscendo anche ... ho mandato un piccoloa Francesco dicendogli che c'erano i bambini ucraini e se voleva ... Pogba felicissimo, il messaggio ai tifosi della Juve: "Ci vediamo presto"