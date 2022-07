Gp Austria libere | Verstappen vince sul velluto

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 8 luglio 2022) Maxha iniziato col botto la sua partecipazione al GP d’e ha ottenuto il miglior tempo nelle Prove1, sia con la mescola media che con la morbida finale. Charles Leclerc lo ha segnato da vicino ed è riuscito ad essere secondo a 0.255 del Campione del Mondo, mentre un sorprendente George Russell è arrivato terzo a 0.400. -Gp: dove vederlo in Tv? Gp: cosa è successo? Carlos Sainz ha ottenuto il settimo miglior tempo, con problemi di underdrive prima sulla sua F1-75 e poi con il traffico nei suoi due tentativi con le soft. Al momento non ha trovato il miglior assetto e in qualifica si corre già la Classifica, trattandosi di un weekend Sprint in. Fernando Alonso ha iniziato la prima sessione dal ...