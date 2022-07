Governo: appello Di Maio a forze politiche, 'deve andare avanti, non è momento egoismi' (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Facciamo un appello alle forze politiche presenti in Parlamento, un appello per l'Italia: lavoriamo con maturità e pianifichiamo un percorso che porti il Governo alla fine della legislatura. Condividiamo la meta tutti insieme, così da garantire stabilità al Paese". A lanciare l'appello "alla maturità" è Luigi Di Maio, al termine dell'assemblea congiunta di Italia per il futuro. A firmare l'appello, oltre al ministro degli Affari esteri, anche i due capigruppo Ipf di Camera e Senato, Iolanda Di Stasio, Primo Di Nicola. "È un momento molto delicato per l'Italia - l'incipit dell'appello - mai come adesso c'è bisogno di dare stabilità al Governo e mostrare serietà e attaccamento ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "Facciamo unallepresenti in Parlamento, unper l'Italia: lavoriamo con maturità e pianifichiamo un percorso che porti ilalla fine della legislatura. Condividiamo la meta tutti insieme, così da garantire stabilità al Paese". A lanciare l'"alla maturità" è Luigi Di, al termine dell'assemblea congiunta di Italia per il futuro. A firmare l', oltre al ministro degli Affari esteri, anche i due capigruppo Ipf di Camera e Senato, Iolanda Di Stasio, Primo Di Nicola. "È unmolto delicato per l'Italia - l'incipit dell'- mai come adesso c'è bisogno di dare stabilità ale mostrare serietà e attaccamento ...

