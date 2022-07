Goodbye Boris Johnson | il Primo Ministro peggio vestito di tutti i tempi

Pubblicità

Tati_Gaudimonte : RT @AzioneUK: Goodbye, Boris Johnson. Il premier inglese ha dimostrato che la politica sovranista imperniata su sentimenti nazionalisti e l… - EsteroinA : RT @AzioneUK: Goodbye, Boris Johnson. Il premier inglese ha dimostrato che la politica sovranista imperniata su sentimenti nazionalisti e l… - 2015tiziana : RT @AzioneUK: Goodbye, Boris Johnson. Il premier inglese ha dimostrato che la politica sovranista imperniata su sentimenti nazionalisti e l… - AzioneUK : Goodbye, Boris Johnson. Il premier inglese ha dimostrato che la politica sovranista imperniata su sentimenti nazion… - flazia24 : RT @RollingStoneita: Goodbye, BoJo: Boris Johnson ha accettato le dimissioni -

E così ...Johnson continuerà a fare "il lavoro più bello del mondo" ancora per qualche mese, per dare tempo alla democrazia britannica di reagire alla crisi politica, ma secondo molti a Westminster la sua ... Goodbye, Boris! Johnson si dimette, non sarà più Premier Sources claim that Mr Johnson wants to remain as interim leader of the country partly so he can hold a wedding bash at Chequers, the country house of the prime minister, the paper reports. Image ...Johnson is leaving in disgrace because of flaws in his personality and behaviour, as scores of ministers complained in their resignation letters.