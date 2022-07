Giocava in Serie A, adesso è vicino al Monza: colpo per la difesa! (Di venerdì 8 luglio 2022) Colpisce ancora il Monza. Dopo l’approdo di Casale alla Lazio , il “condor” Galliani è praticamente ai dettagli per l’arrivo in prestito di Marlon dallo Shakhtar Donetsk. Marlon Monza Shakthar Donetsk Secondo Sky Sport il giocatore brasiliano, che in passato ha militato nel Sassuolo in Serie A, vestirà la maglia del Monza nelle prossime ore. Un prestito secco che prevede al calciatore 2 milioni. Il ragazzo andrà a rinforzare il reparto difensivo dei brianzoli dopo i colpi Ranocchia e Carboni, aggiungendo un mix di esperienza che può fare solo comodo a mister Stroppa – ben 66 presenze in quel di Reggio Emilia dal 2018 al 2021, compreso l’exploit con De Zerbi in panchina. Marlon dopo una sola stagione, complicatasi con l’inizio della guerra in Ucraina, lascia la squadra di Mister De Zerbi dopo 12 partite in ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 8 luglio 2022) Colpisce ancora il. Dopo l’approdo di Casale alla Lazio , il “condor” Galliani è praticamente ai dettagli per l’arrivo in prestito di Marlon dallo Shakhtar Donetsk. MarlonShakthar Donetsk Secondo Sky Sport il giocatore brasiliano, che in passato ha militato nel Sassuolo inA, vestirà la maglia delnelle prossime ore. Un prestito secco che prevede al calciatore 2 milioni. Il ragazzo andrà a rinforzare il reparto difensivo dei brianzoli dopo i colpi Ranocchia e Carboni, aggiungendo un mix di esperienza che può fare solo comodo a mister Stroppa – ben 66 presenze in quel di Reggio Emilia dal 2018 al 2021, compreso l’exploit con De Zerbi in panchina. Marlon dopo una sola stagione, complicatasi con l’inizio della guerra in Ucraina, lascia la squadra di Mister De Zerbi dopo 12 partite in ...

