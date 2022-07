Genova, alga tossica in mare: scatta l’allerta (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli effetti del caldo si fanno sentire anche sul mare, in particolare quello ligure. A Genova è infatti scattata l’allerta per la fioritura dell’Osteopsis Ovata, un’alga potenzialmente dannosa per l’uomo che prolifera in presenza di alte temperature. Ha segnalarlo è stato lo stesso Comune nel pomeriggio del 7 luglio. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 8 luglio 2022) Gli effetti del caldo si fanno sentire anche sul, in particolare quello ligure. Aè infattitaper la fioritura dell’Osteopsis Ovata, un’potenzialmente dannosa per l’uomo che prolifera in presenza di alte temperature. Ha segnalarlo è stato lo stesso Comune nel pomeriggio del 7 luglio.

