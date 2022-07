Pubblicità

Gazzetta_it : Ferlaino e il cuore #Napoli 'Caro De Laurentiis, adesso devi investire' - CalcioOggi : Gazzetta: il Napoli su Kostic, l'Eintracht chiede oltre 20 milioni ma il prezzo potrebbe scendere - ilNapolista - I… - napolista : Gazzetta: il Napoli su #Kostic, l’Eintracht chiede oltre 20 milioni ma il prezzo potrebbe scendere Giuntoli cerca… - tuttonapoli : Gazzetta - Napoli su Kostic: la richiesta dell’Eintracht frena Giuntoli - napolista : #Ferlaino: «Perdere #Koulibaly sarebbe negativo per l’ambiente Napoli. Adl? Pensa di essere il migliore» Alla Gazz… -

'I consigli è giusto darli se vengono richiesti. E il presidente De Laurentiis non li chiede certo a me. Lui è convinto di essere il migliore'. Corrado Ferlaino allaparla del 'suo'. Il patron degli scudetti è preoccupato per la possibile cessione di Koulibaly e dice Sui nuovi acquisti poi aggiunge...Champions Ilstudia le migliori soluzioni di mercato per aumentare la competitività della squadra e mettere in condizione Osimhen di brillare. Tra i profili seguiti, scrive ladello ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Giuntoli cerca soluzioni che aiutino Osimhen a brillare: l'esterno è in scadenza di contratto. Si cerca di convincere anche Solbakken con la suggestione Champions ...