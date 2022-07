Furto in casa dei genitori di Tiziano Ferro: cosa hanno rubato i ladri (Di venerdì 8 luglio 2022) Due Bmw sono state sottratte alla famiglia del cantante di Latina. La polizia ha inseguito i ladri a bordo di una delle vetture che è stata recuperata, ma i malviventi sono riusciti a fuggire. Indagini in corso Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) Due Bmw sono state sottratte alla famiglia del cantante di Latina. La polizia ha inseguito ia bordo di una delle vetture che è stata recuperata, ma i malviventi sono riusciti a fuggire. Indagini in corso

