Forti raffiche di vento, allerta meteo su tutto il territorio regionale (Di venerdì 8 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo valido a partire dalle 14 di oggi, venerdì 8 luglio fino alle 18 di domani, sabato 9 luglio, su tutta la Campania per vento forte e mare agitato. In particolare, i venti spireranno Forti settentrionali determinando un conseguente moto ondoso soprattutto lungo le coste esposte. Considerate le valutazioni del Centro Funzionale e la possibile evoluzione del quadro meteo, si raccomanda di prestare attenzione ai successivi avvisi della Protezione Civile regionale e di attivare tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni previsti. Attenzione va posta anche alla corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti:

