Fibre, dal riciclo alla moda: la startup molisana tra i protagonisti del Phygital Sustainability Expo a Roma (Di venerdì 8 luglio 2022) Fibre, la business unit del Gruppo Valerio che produce capi d’abbigliamento ecosostenibili, sarà tra i protagonisti della III edizione del Phygital Sustainability Expo (qui il programma), evento interamente dedicato alla transizione ecologica dei brand di moda e design attraverso l’innovazione tecnologica che si svolge ai Mercati di Traiano di Roma l’11 e il 12 luglio.Tessuti alla moda green, derivanti dal riciclo della plastica e rigenerati: così il brand di Pettoranello del Molise, nato nel 2020, rilancia l’ex polo produttivo sartoriale Ittierre dove per anni sono stati convertiti in capi sartoriali le idee creative di alcuni tra i più affermati stilisti del panorama italiano. Da dicembre, infatti, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 luglio 2022), la business unit del Gruppo Valerio che produce capi d’abbigliamento ecosostenibili, sarà tra idella III edizione del(qui il programma), evento interamente dedicatotransizione ecologica dei brand die design attraverso l’innovazione tecnologica che si svolge ai Mercati di Traiano dil’11 e il 12 luglio.Tessutigreen, derivanti daldella plastica e rigenerati: così il brand di Pettoranello del Molise, nato nel 2020, rilancia l’ex polo produttivo sartoriale Ittierre dove per anni sono stati convertiti in capi sartoriali le idee creative di alcuni tra i più affermati stilisti del panorama italiano. Da dicembre, infatti, ...

Pubblicità

isNews_it : Fibre, dal riciclo alla moda: la rivoluzione fashion che fa bene all’ambiente - MatteoSonnini : @MaurizioFiocco @InMonsterland La plastica è un problema nel momento in cui viene dispersa in ambiente. Personalmen… - KateFont73 : @ksnt63 È che non siamo abituati ma secondo me il minestrone, con qualche crostino di pane magari, nelle mattine d'… - MassimoMario1 : @Cambiacasacca ma perché, la canapa è una droga? la usavano già prima dei romani per fare corde e tessuti, figurati… - TheCookingHacks : Le #offerte del #volantinoIlGigante Salutistico dal 30 giugno al 13 luglio 2022: prodotti #integrali e fibre,… -